Les mots de Jean-Philippe Wauthier à Paul Houde sont très touchants

Samedi matin à 5 h, le commentateur sportif et animateur Paul Houde s'est éteint. Les détails sur sa mort subite ici.

La communauté artistique s'est exprimée en grand nombre sur les réseaux sociaux afin de commémorer son départ.

D'abord, Jean-Philippe Wauthier, qui avait développé une belle amitié avec lui sur le plateau de Bonsoir bonsoir et dans les studios de La journée est encore jeune, écrivait ceci : « Mon ami Paul Houde. C’était un homme cultivé, généreux, gentil sincèrement fantastique. Travailler avec lui a été un immense privilège. Il a eu la générosité d’accepter de venir me faire rire à Bonsoir Bonsoir et il a eu l’audace d’embarquer dans l’aventure de La journée est encore jeune.

Ce fut un honneur Paul ❤️

J’espère te croiser dans ta roulotte un de ces quatre. »

Plusieurs artistes qui ont eu la chance de le côtoyer, dont Marina Orsini, se sont aussi exprimés : « Très cher Paul…c’est un choc…

Peu de mots…

Immense tristesse…

Mes pensées vont à Francine, tes enfants, ton frère Pierre et tous tes amis et amis de ta grande famille artistique.

RIP🌹 »

Mélanie Maynard, qui l'a reçu à Sucré salé l'été dernier, avait aussi quelques mots à adresser à ce formidable être humain.

« Beau Paul, maintenant tu auras le loisir d’aller compter et observer les milliards d’étoiles à ta guise. Quelle chance la nôtre d’avoir pu te côtoyer. Je ne conserve que de beaux souvenirs de chacune de nos rencontres. Mes plus sincères condoléances à Francine, Pierre, tes enfants et tes proches. 🤍💫 », disait l'animatrice sur Instagram.

Chantal Lacroix, toujours rassurante, a aussi pris part à cette vague d'amour.

« C’est un choc d’apprendre cette bouleversante nouvelle. Le décès de Paul Houde suite à des complications qui sont survenus lors de son opération. Un homme toujours bon, agréable, attentionné, drôle, généreux de sa personne et si cultivé mais jamais condescendant malgré ses connaissances. On partageait la même date de fête. Il avait la gentillesse de le souligner à chaque fois que je le croisais. Chaque fois que j’ai eu le bonheur d’être interviewée par lui, je me sentais toujours valorisée car son but était toujours de bien faire paraitre son invité. Aujourd’hui le monde des médias perd un des animateurs les plus cultivés, un homme juste et bon que nous aimions tous. Mes sympathies à sa famille. #paulhoude #thebest ».

Rappelons que Guy A. Lepage commémorera le décès de Paul Houde à Tout le monde en parle dimanche. Voyez qui il recevra pour l'occasion ici.