Les candidats des 3 saisons de Survivor Québec se retrouveront pour un événement unique

Signe de l’évidente complicité qui unit les candidats des précédentes saisons de Survivor Québec, ceux-ci se retrouvent pour de multiples occasions et activités. Pour preuve est qu'un peu plus tôt cet été, alors que plusieurs ex-participants ont participé à la 7e édition des Jeux d'été, une tradition annuelle organisée par André Savard, un joueur de la 2e saison. Voyez des photos ici.

Ils auront de nouveau l’occasion de fraterniser le 30 août prochain, à l’occasion d’une compétition amicale de balle molle qui verra s'affronter 3 équipes issues des 3 premières saisons de la téléréalité québécoise. L'événement, à nouveau concocté par André, permettra d'amasser des fonds au profit de la Libellule, une fondation qui vient en aide aux adultes atteints du spectre de l'autisme.

Dans la première équipe de cet affrontement, où on précise qu'il « n'y aura aucun survivant... juste un gagnant », on retrouvera Sandrine, Maryse, Chris TieDye, Jean-Junior, Isabelle, Nicolas et Joël, tous issus de la première saison. Dans la 2e équipe, on pourra compter sur Audrey, Gwladys, Nabil, Marilou, Raphaël, Olivier, Desneiges, Sébastien, Ricky et André. Puis, la 3e équipe, qui symbolise la 3e saison de l'émission, on retrouvera Kathrine, Huggens, Kevin, Ashly, Mylène, Florence, Danyelle, Éric, William, Marilou, Sarah et Jérémie.

Le déroulement de la compétition ira comme suit : les trois saisons s'affronteront dans un tournoi à la ronde et les deux meilleures iront en grande finale. Le plus beau? Tout le monde est invité à assister à cet affrontement qui s'annonce d'ores et déjà épique, pour encourager son équipe favorite. L'annonce de la compétition précise, sur un ton humoristique, que l'équipe gagnante repartira avec un grand prix de 100 000 bravos et que « les autres auront juste... une immunité pour l'enfer des perdants! » Rien de moins!

C'est à ne pas manquer ce 30 août au 706 Rue Primeau à St-Eustache dès 10 h 30.