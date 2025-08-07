Accueil
Le souper d'anniversaire de Julie Snyder a eu lieu dans un paysage idyllique (photo)

Un rêve éveillé. 🤯

Survivor Québec
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Julie Snyder fêtait ses 58 ans ce mercredi.

Pour l'occasion, elle avait rassemblé certains de ses proches pour un souper à l'extérieur de sa résidence aux Îles-de-la-Madeleine.

Difficile de faire plus parfait que cette installation au bord de l'eau au coucher du soleil! Même la table semble tout droit sortie d'un magazine de décoration.

Voyez une image au bas de l'article.

Précisons que l'animatrice et productrice possède une magnifique maison sur l'archipel. Visitez l'intérieur et l'extérieur de sa demeure ici.

Rappelons que nous retrouverons Julie avec plaisir au petit écran cet automne. Apprenez-en plus ici.

Elle produit aussi une série de fiction dont le tournage débutera bientôt. Tous les détails ici.

