Le souper d'anniversaire de Julie Snyder a eu lieu dans un paysage idyllique (photo)

Julie Snyder fêtait ses 58 ans ce mercredi.

Pour l'occasion, elle avait rassemblé certains de ses proches pour un souper à l'extérieur de sa résidence aux Îles-de-la-Madeleine.

Difficile de faire plus parfait que cette installation au bord de l'eau au coucher du soleil! Même la table semble tout droit sortie d'un magazine de décoration.

