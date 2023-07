Le précieux conseil de Louis Morissette à son fils Justin

Justin Morissette nous parlait récemment de ses aspirations professionnelles. Comédien dans la série jeunesse Premier trio, qu’on découvrira sous peu sur ICI Tou.tv Extra, le fils de Véronique Cloutier et Louis Morissette espère encore davantage devenir humoriste et a commencé à offrir des numéros sur scène dans la dernière année. Sa mère nous confiait d’ailleurs qu’il espère éventuellement s’inscrire à l’École nationale de l’humour.

Pour l’instant, Justin étudie au cégep dans un programme de communication et interprétation et fait également partie d’une ligue d’improvisation.

Comment son père, Louis Morissette, compose-t-il avec les ambitions de carrière dans le milieu artistique de son garçon?

Showbizz.net a posé la question au producteur, auteur et comédien, qu’on voit actuellement dans l’excellente nouvelle série Virage – Double faute, le mardi à 20 h, à Noovo, dans le rôle d’un entraîneur de tennis.

« Moi, je veux qu’il prenne le temps, qu’il "focusse" sur l’école, qu’il finisse son cégep et même qu’il continue son éducation par la suite. Mais lui, il est plus pressé que moi », a détaillé Louis Morissette en riant, rappelant du même souffle que Justin a maintenant 18 ans (depuis la fin novembre) et qu’il est désormais en mesure de participer à des soirées d’humour dans les bars.

« Peut-être qu’un jour, il va me dire : "C’est ma vie, pas la tienne, je n’irai pas à ta vitesse, je vais aller à la mienne"… Je ne sais pas. Moi, j’ai tendance à le garder dans un autre univers! »

Chose certaine, le président de la compagnie KO – qui comprend notamment la filiale KoScène, laquelle produit des spectacles et gère des carrières d’humoristes – ne raisonne pas en producteur lorsqu’il conseille sa progéniture. C’est le papa en lui qui s’exprime!

« Je ne vis pas mal avec l’idée qu’il désire devenir humoriste. Mais c’est très rare que tu vas être très bon à 18 ans! Il faut que tu vives pour analyser et décortiquer. Il [Justin] est dans l’étape de sa vie où il devrait vivre, plutôt que de penser au "stand up". »

« Mais, quand j’avais son âge, je n’avais pas cette sagesse! Il faut que jeunesse se fasse », concède l’homme d’affaires, avant de résumer son point de vue :

« Je vis bien avec le fait qu’il désire être humoriste, mais je vis moins bien avec le fait qu’il veuille le faire si jeune. Parce que ça l’expose beaucoup à la critique. »

L’aînée du clan Cloutier-Morissette, Delphine – qui célébrait ses 20 ans le 2 janvier dernier – s’apprête pour sa part à entrer à l’université, en criminologie, nous disait sa maman cet automne.

« Elle, elle a pris le pari de l’éducation. Ça me plait bien, disons! (rires). C’est mon exemple par rapport à son frère. C’est ce que je répète à son frère, tous les jours! »

C’est bien là la preuve que, personnalités connues ou pas, les familles sont toutes les mêmes. Peu importe les foyers, parents et enfants se confrontent sur les mêmes enjeux!

« C’est partout pareil! », acquiesce Louis Morissette dans un rire d’assentiment. « Les environnements changent, les faces changent, mais les discussions demeurent les mêmes : va à l’école, attends, ne sois pas pressé, va te trouver toi-même, définis-toi comme personne… Et eux, ils sont pressés, pressés! »

En octobre dernier, c’est la benjamine des trois enfants de Véro et Louis, Raphaëlle, qui soufflait les 13 bougies de son gâteau de fête. Voyez l’hommage que Louis Morissette lui a rendu.