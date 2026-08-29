Le fils de Bernard Fortin pose sur un tapis rouge avec sa conjointe connue

Ce samedi, c'était jour de première pour la distribution du film d'animation Vincent et la prophéties des mers. Pour l'occasion, les comédiens de doublage s'étaient rassemblés sur le tapis rouge de l'événement, et plusieurs ont décidé d'y amener leur famille.

C'est le cas de la présentatrice vedette de Salut Bonjour Weekend, Évelyne Audet. Celle-ci a été invitée à défiler sur le tapis en compagnie de son conjoint Simon Fortin. Simon est le fils de Bernard Fortin et le frère de l'humoriste Virginie Fortin. Il travaille dans le domaine du sport et est fier copropriétaire du centre d'entraînement Studio EPIX.

Simon et Évelyne ont eu deux enfants ensemble, Jules et Léonard, respectivement nés en 2018 et en 2022. Ne forment-ils pas une belle famille? Voyez la photo ci-dessous.