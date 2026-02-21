Le comédien Raymond Bouchard est décédé

Triste nouvelle dans le milieu artistique québécois ce samedi, alors que Radio-Canada confirme le décès de l'acteur Raymond Bouchard.

La chaîne affirme au passage que l'homme des médias aurait succombé à un virus, dans un hôpital de Verdun où il était hospitalisé. Celui-ci était âgé de 80 ans.

C'est assurément le Québec en entier qui est en deuil face à la perte de ce géant, qui aura connu un fort élan de popularité au tournant des années 2000, en 2003, dans le film La grande séduction. Il incarnait alors le maire du Village de Sainte-Marie-la-Mauderne, avec tout le charme qu'on lui connaissait.

Après ses débuts télévisuels à l'âge de 33 ans, dans le téléroman Race de monde, en 1978, nous l'aurons ensuite vu dans les séries Ruptures, L'imposteur et Une affaire criminelle, notamment.

Fort de plus de 50 ans d'activités, tantôt au théâtre, à la télé et plus tard au cinéma, Raymond a été récompensé de nombreux prix tout au long de sa prodigieuse et prolifique carrière.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnalités connus et politiciens ont salué le départ de Raymond, dont sa bonne amie Louise Latraverse. Elle écrit :

« Raymond, mon cher Raymond Bouchard, tu es parti et j'ai beaucoup de peine. Tu étais un formidable acteur et un compagnon de jeu merveilleux! On a joué ."Qui a peur de Virginia Wolf" ensemble. Dieu sait que ce n'était pas léger, mais avec toi ça l'était, dès que le rideau se fermait et que l'on se retrouvait dans les coulisses. Drôle, attentionné, généreux, J'ai aimé chaque instant où je me suis retrouvée à jouer avec toi! Mes condoléances à ta famille, tes amis, à tous ceux et celles qui t'aimaient On se retrouvera là-haut! Garde-moi une p'tite place. Ta vieille amie! xx »

Nous tenons à transmettre nos plus sincères condoléances à la famille, les collègues de travail et amis concernés par le décès de Raymond Bouchard.

