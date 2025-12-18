Le comédien Patrick Côté foule un tapis rouge en compagnie de sa fille

Cette semaine, dans le cadre de la première du spectacle Peter Pan à l'Espace St-Denis, nous avons croisé le comédien Patrick Côté, qu'on peut voir actuellement dans la série Alertes : Pelletier.

Il en a d'ailleurs profité pour nous offrir un scoop concernant le retour d'Antigang.

Durant la soirée, celui-ci était fort bien accompagné par sa fille, Raphaëlle.

Voyez le magnifique duo père-fille ci-dessous.

Dans Alertes : Pelletier, Patrick Côté devient un suspect dans une affaire sordide impliquant deux jeunes filles. Lisez ici nos impressions sur la série dérivée d'Alertes.

Nous espérons avoir le bonheur de voir le comédien dans plusieurs nouveaux projets en 2026!