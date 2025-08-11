La grande fille de Patrick Huard visite son père et sa belle-mère à Montréal (photo)

La fille de Patrick Huard et de Lynda Lemay, Jessie, a récemment fait un saut à Montréal pour visiter son père et sa belle-mère, Anik Jean, qui sont en plein tournage de la série Bon Cop, Bad Cop.

Il faut savoir que Jessie est une trapéziste dans un cirque en Allemagne. Voyez-la en pleine action dans cette impressionnante discipline ici.

La semaine dernière, Anik a partagé un portrait d'elle et sa talentueuse belle-fille sur ses réseaux sociaux. Voyez la photo au bas de l'article.

Sur Instagram, Jessie a écrit qu'elle était rendue à destination, soit dans la ville de Weilheim in Oberbayern, en Bavière.

Il n'y a pas que Jessie qui a hérité des aptitudes artistiques de ses parents, le jeune Nathan Jean-Huard, 13 ans, a aussi l'intention de briller dans cet univers. Il jouera d'ailleurs aux côtés de son père dans la série Bon Cop, Bad Cop. Voyez une photo de famille sur le plateau ici.