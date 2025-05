La fille de Patrick Huard, Jessie, relève un défi impressionnant

Jessie Huard, la fille de Patrick Huard, pratique un métier inusité : elle fait du trapèze volant.

Récemment, elle a rejoint la troupe du Circus Krone, un cirque allemand, le plus grand d'Europe. Elle a donc déménagé ses pénates à Munich pour vivre son rêve.

Voyez quelques photos et vidéos de ses performances ci-dessous.

Notons que la maman de Jessie est Lynda Lemay.

Sa belle-mère, Anik Jean, a souligné la Fête de Mères par une publication, qui se lit conme suit : « Être maman et belle-maman sont les deux plus beaux cadeaux que j'ai eu. Je me sens privilégiée d'être mère. Je n'aurais jamais pensé avoir accès à cet amour inconditionnel à chaque jour de mon fabuleux fils et de ma merveilleuse belle-fille @jessie.flying ❤️ je vous aime plus que tout et je suis fière de vous deux mes amours. Continuez à "flyer" comme vous le faite si bien tous les deux! Bonne fête des mères à toutes les mamans et belles- mamans xxx ».

Précisons que Patrick Huard travaille actuellement sur la série Bon Cop, Bad Cop, que nous pourrons voir sur Crave en 2026.