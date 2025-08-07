Accueil
Patrick Huard et Anik Jean posent avec leur grand garçon, Nathan

Il joue un rôle dans la série Bon Cop, Bad Cop : découvrez lequel.

Image de l'article Patrick Huard et Anik Jean posent avec leur grand garçon, Nathan
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Patrick Huard et Anik Jean sont bien occupés depuis quelques semaines puisqu'ils tournent la série Bon Cop, Bad Cop.

Heureusement, les parents ont la chance de voir leur fiston au boulot puisque Nathan a un petit rôle dans la production.

En effet, le jeune homme de 13 ans incarne le voisin de David Bouchard (Patrick Huard) avec qui il joue au basket et entretient une certaine amitié.

Voyez des photos de famille ci-dessous.

Rappelons que les médias ont été invités à visiter le plateau de la série cette semaine. Voyez nos photos ici.

La série, directement inspirée des films du même nom, suivra les aventures de Martin Ward (maintenant joué par Henry Czerny) et David Bouchard qui sont à nouveau obligés d’unir leurs forces pour résoudre une enquête policière qui, cette fois, prend racine dans une communauté autochtone. Ils font équipe avec une nouvelle génération de policiers tout aussi non-orthodoxes que le duo original.

Bon Cop, Bad Cop sera présenté sur Crave en 2026.

