Julie Snyder devient DJ d'un soir pour une occasion spéciale

Comme on le sait, Julie Snyder n'a jamais reculé devant les défis. Elle en fera encore la preuve cette semaine, en devenant DJ d'un soir pour un happening-bénéfice dans la Vieille-Capitale.

En effet, l'animatrice de Chaque seconde compte a accepté d'être aux platines ce jeudi, au Théâtre Diamant de Québec, pour la soirée bénéfice annuelle organisée par Nous sommes ici, une occasion en or de festoyer pour une bonne cause.

Pour cette sixième édition attendue, Julie Snyder sera aux tables tournantes avec un autre artiste bien connu d'ici, nul autre que Biz. Le but de la soirée est d'encourager la créativité fièrement ancrée dans la ville de Québec.

Le Happening-bénéfice de Nous sommes ici, c’est une soirée qui combine le meilleur de la soirée dansante, du cocktail dînatoire et du happening artistique. À chacune des éditions, ce sont 300 invité·es qui se sont mis belles et beaux et qui sont venus festoyer pour la bonne cause. Les invité·es ont droit à des prestations artistiques tout aussi éclectiques que divertissantes, en plus de l’apport des DJs vedettes.

Cette année, les artistes suivants offriront également des performances pendant la soirée :

Pole Witche │ Pole Dancing

Lacharrue │ Bouffon

Cloé Arias │ Danse contemporaine

Pierre-Olivier Grondin │ Chant

Sophie Thibeault et Dominic Guay │ Animation de la soirée

Au cours des ans, plusieurs DJs invités se sont succédé, tels Pierre Brassard, Florence Longpré, Marc Labrèche, Geneviève Borne, Régis Labeaume, Simon Boulerice, Élise Guilbault, Barbada et Anne-Marie Cadieux.

Les billets pour la soirée, qui incluent des bouchées et quelques cocktails, sont mis en vente à 150 $ l’unité. Depuis le 4 octobre, un encan en ligne, qui se clôturera lors du Happening, permet aussi d’apporter son soutien à la compagnie.

Une occasion en or de vous amuser et danser en compagnie de Julie Snyder et plusieurs artistes de Québec! Des preneuses et preneurs?