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Julie Bélanger retrouve Jean-Michel Anctil pour un projet télé

On a hâte de les retrouver!

Ça finit bien la semaine
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Il y a quelques années, Julie Bélanger choisissait de se dévoiler comme jamais auparavant dans une série documentaire en huit épisodes, intitulée Imparfaite. D’habitude plus réservée sur sa vie personnelle, celle-ci s'est pourtant livrée avec une grande générosité sur plusieurs sujets tabous, permettant d’affronter de front tout préjugé et idée préconçue. 

L'animatrice a ainsi traité des sujets sensibles tels que la dépression, la non maternité et le pardon. Plusieurs s'en souviendront, c'est au cours de cet épisode que Mélanie Maynard et Julie s'étaient réconciliées, après plusieurs années de conflit.

Dans la seconde saison de l’émission, le passage de la cinquantaine sera à nouveau à l’ordre du jour, elle qui fait face à plusieurs défis. Pour ce faire, elle décide de s'outiller pour mieux braver les tempêtes et apprendre à mieux se comprendre. Comme ce fut le cas lors de la première saison, elle s'entretiendra avec plusieurs artistes et spécialistes pour des discussions à coeur ouvert, dans le but de démontrer qu'au fond, c'est possible de puiser de la beauté au creux de notre imperfection.

Au fil des six épisodes de 30 minutes qui seront à l'ordre de cette seconde saison, Julie aura notamment le plaisir de retrouver son ex complice de Ça finit bien la semaine, Jean-Michel Anctil. En compagnie de Gino Chouinard, Pierre Hébert et Guillaume Pineault, ils discuteront de l'amitié entre hommes. Avec Léane Labrèche-Dor, Julie abordera le fait de se reconnecter à sa féminité, tandis qu'avec le couple d'Étienne Boulay et Maïka Desnoyers, on apprendra à traverser les tempêtes au sein d'une famille.

Voici les autres thématiques prévues cette saison :

La seconde saison d'Imparfaite sera diffusée en exclusivité sur illico+ à compter du jeudi 7 janvier 2027.

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