José Gaudet a refusé de jouer ce personnage mythique

Lors du spectacle Le Temple de la renommée célèbre Les Boys, présenté au Théâtre Maisonneuve en début de semaine, José Gaudet a raconté une formidable anecdote.

En effet, l'humoriste a annoncé que, à l'époque, on lui avait proposé le rôle de Léopold « Popol » Ouellet, le fils maladroit de Stan (Rémy Girard) et qu'il avait décliné l'offre de la production.

Ce n'était pas la première fois que José Gaudet racontait cette anecdote. Au podcast L'apéro piquant de Sophie Durocher et Richard Martineau, il confiait qu'il avait refusé le rôle - qu'on lui offrait sur un plateau d'argent - parce qu'il n'y avait pas de place pour son complice et ami Mario Tessier dans ce projet. À cette époque, les deux humoristes voulaient à tout prix faire connaître leur duo et travailler ensemble.

José mentionne que son nom était même inscrit sur le premier scénario que la production avait envoyé au vrai interprète de Popol, Michel Charette.

L'humoriste et animateur dit regretter sa décision encore aujourd'hui, mais reste réaliste. « Si j'avais fait ça, je n'aurais peut-être pas connu le succès que j'ai eu avec Les Grandes Gueules », indiquait-il à Sophie et Richard.

En plus de José Gaudet, plusieurs personnalités proches de la grande famille des Boys se sont succédé sur scène lundi, dont Mahée Paiement, France D'Amour, Katherine Levac, David Beaucage et Diane Lavallée. Voyez des photos dans la galerie ci-dessous.