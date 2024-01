Joël Dandurand est très actif sur ses réseaux sociaux depuis sa sortie de Survivor Québec. Comme il a charmé bien des téléspectateurs québécois grâce à sa passion pour la téléréalité, son jeu stratégique et sa personnalité attachant, il a pu se créer une belle communauté de fidèles sur Instagram, Facebook et Tik Tok.

Récemment, l'éducateur spécialisé de Saint-Jean-sur-Richelieu indiquait ceci dans une vidéo : « Aujourd'hui, j'ai reçu une menace de mort d'un parfait inconnu dans mes DM ».

Le message se lisait comme suit :

« T'es lourd en tabarn** à regarder, j'me sens obligé de venir t'envoyer ça au même titre que tu t'sens obligé d'agresser l'feed de tout l'monde avec tes futilités. Tu devrais t'accrocher. »

Plutôt que de l'insulter à son tour ou de simplement l'ignorer, Joël a choisi de s'adresser à lui directement.

« Premièrement Alex, je tiens à te dire que tu as besoin d'aide, je tiens à te dire que ça ne va pas bien dans ta vie actuellement et que tu décides de déverser ta colère sur des gens que tu ne connais pas, et ça, c'est extrêmement malsain. Je te souhaite de trouver la réponse à cette colère-là en 2024. Je te souhaite que tout ça se règle dans ton coeur et que tu aies mieux. J'ai envie que ma communauté et moi, on contribue à ta guérison », dit-il.

Il invite alors les personnes qui le suivent à envoyer de l'amour à son intimidateur. « Juste pour que si jamais tu retombes sur cette vidéo-là, [...] tu saches qu'il y a des gens qui t'aiment et qui pensent à toi. Alex, je te souhaite d'aller mieux. Bonne journée mon homme. »

En plus de faire des chroniques sur les ondes de Boom FM, Joël a aussi récemment lancé sa propre gamme de casse-têtes en bois. Ils sont en vente ici. Joël se promène aussi à travers le Québec avec sa conférence Comment atteindre son sommet.

Au cours des derniers mois, on a pu voir les participants de la première saison de Survivor Québec sur différents tapis rouges. D'ailleurs, Joël a assisté récemment au spectacle 7 avec sa conjointe. Voyez une photo du couple dans la galerie (#22) ici.

Notons que la deuxième saison de Survivor Québec sera présentée au printemps prochain sur les ondes de Noovo. Julie Snyder nous racontait les embûches auxquelles était (déjà) confrontée la production. Lisez le tout ici.