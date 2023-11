Découvrez les artistes sur le tapis rouge de 7, la nouvelle comédie musicale de Gregory Charles

C'était soir de première hier à la Place des Arts alors qu'artistes, médias et familles étaient réunis pour assister à la première de 7, le tout nouveau spectacle de Gregory Charles qui rend hommage aux plus belles chansons des comédies musicales et du cinéma des 100 dernières années.

À ses côtés, Audrey-Louise Beauséjour, Klara Martel-Laroche et Marc-Antoine Gauthier, qu'on aura déjà pu entrevoir sur scène avec lui dans La mélodie du bonheur. Frédérique Mousseau et Mathieu-Philippe Perras, deux anciens candidats de La Voix, ainsi que Gabrielle Roy-Lemay, autrice-compositrice-interprète, complètent l'équipe de chanteurs. À eux se joindront quatre danseurs, un orchestre et un chœur.

On vous assure, nul besoin d'être un fanatique de comédies musicales pour apprécier les voix exceptionnelles des talents réunis. Découvrez ce que nous avons pensé de ce tout nouveau spectacle, ici.

Les soirées culturelles sont aussi des occasions idéales pour les artistes de se témoigner leur solidarité. Voyez les artistes qui ont foulé le tapis rouge dans la galerie ci-bas.