Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Jean-Sébastien Girard partage un moment de ses vacances ressourçantes

Magnifique!

Bonsoir bonsoir
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Jean-Sébastien Girard a eu un printemps très occupé. En plus de remplacer Jean-Philippe Wauthier à La journée (est encore jeune), il a assuré la deuxième partie du mandat à Bonsoir bonsoir, tout en continuant d'animer Jeannot BBQ et JS Tendresse.

Il a bien mérité ses deux semaines et demie de vacances!

Pour se ressourcer et revenir en force pour terminer la saison de Bonsoir bonsoir et attaquer l'animation de sa nouvelle émission du dimanche soir à ICI Première, Le beau dimanche de Jeannot, il a choisi d'aller passer quelques jours dans le Bas-Saint-Laurent.

« Je vais à Rivière-du-Loup, au chalet familial. Je vais là avec ma mère », nous confiait-il récemment.

Ce week-end, Jean-Sébastien a partagé de superbes images du paysage reposant qui l'accompagne. Voyez sa publication au bas de l'article.

Dans une autre publication, il indique également qu'il remplacera à nouveau Jean-Philippe cet automne à la barre de La journée (est encore jeune).

Rappelons que Sophie Fouron remplace Jean-Sébastien jusqu'au 25 août prochain. Voyez ici ce que les téléspectateurs ont pensé de sa première animation, mercredi dernier.

Découvrez ici quand se terminera la saison de Bonsoir bonsoir.

Mentionné dans cet article

Photo de Jean-Sébastien Girard
Jean-Sébastien Girard

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.6 - d90bd046