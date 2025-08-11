Jean-Sébastien Girard partage un moment de ses vacances ressourçantes

Jean-Sébastien Girard a eu un printemps très occupé. En plus de remplacer Jean-Philippe Wauthier à La journée (est encore jeune), il a assuré la deuxième partie du mandat à Bonsoir bonsoir, tout en continuant d'animer Jeannot BBQ et JS Tendresse.

Il a bien mérité ses deux semaines et demie de vacances!

Pour se ressourcer et revenir en force pour terminer la saison de Bonsoir bonsoir et attaquer l'animation de sa nouvelle émission du dimanche soir à ICI Première, Le beau dimanche de Jeannot, il a choisi d'aller passer quelques jours dans le Bas-Saint-Laurent.

« Je vais à Rivière-du-Loup, au chalet familial. Je vais là avec ma mère », nous confiait-il récemment.

Ce week-end, Jean-Sébastien a partagé de superbes images du paysage reposant qui l'accompagne. Voyez sa publication au bas de l'article.

Dans une autre publication, il indique également qu'il remplacera à nouveau Jean-Philippe cet automne à la barre de La journée (est encore jeune).

Rappelons que Sophie Fouron remplace Jean-Sébastien jusqu'au 25 août prochain. Voyez ici ce que les téléspectateurs ont pensé de sa première animation, mercredi dernier.

