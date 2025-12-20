Jean-Philippe Wauthier commente son état de santé

Sans crier gare, c'est ce vendredi que Jean-Philippe Wauthier a entamé son retour sous le feu des projecteurs, après s'en être éloigné pendant plusieurs mois, en raison d'un épuisement professionnel. Comme nous l'avions écrit, c'est à La journée est (encore) jeune que l'animateur chevronné a décidé de poser ses assises.

Lors du dernier épisode avant la pause des fêtes, celui-ci était ainsi présent en compagnie de Jean-Sébastien Girard, Olivier Niquet et Pierre Brassard. Il en a profité pour aborder son état de santé, non sans y ajouter une pointe d'humour.

« Ça va, ça va. Vous voyez, je suis en retour progressif. Oui, tranquillement, tranquillement. C'est un plan qu'on a établi avec mon psy. Je commence tranquillement avec la radio. »

Il poursuit, à la blague :

« Mon objectif c'est d'être complètement complètement en forme pour le retour de Bonsoir bonsoir en avril. »

Et Jean-Sébastien de renchérir : « C'est ce qui vous tient en vie le retour de Bonsoir bonsoir? »

« Je me suis préparé pour ça! » ajoute Jean-Philippe, pince-sans-rire, faisant référence au fait que Radio-Canada a annoncé cette semaine que c'est Jean-Sébastien Girard qui reprendra officiellement le poste de l'animation du talk-show estival.

Nous sommes évidemment plus qu'enchantés à l'idée de revoir Jean-Philippe Wauthier reprendre tranquillement ses activités, lui dont la présence nous avait grandement manqué dans les médias, ces derniers mois. Nous pourrons d'ailleurs l'entendre plus souvent à la radio dès janvier. Les détails ici.

En outre, ce grand retour à la sphère publique a été favorablement accueilli par les auditeurs et les internautes, qui ont inondé les réseaux sociaux de messages de soutien envers l'homme de 46 ans.

« Aaaaahhhh, un rire qui m'avait tellement manqué! Et VOUS DIRE comment ça m'avait manqué cette question de JPW : "Dans quel sens?" !!! Bon retour progressif JP, ça fait plaisir de te retrouver. Les prologues n'étaient plus les mêmes, avec des listes de sujets à aborder! Merci de nous ramener dans le droit chemin! Ça a aussi fait du bien de retrouver JS en chronique, ça m'avait aussi énormément manqué! Retrouver Oli, JS et JPW ensemble a fait ma journée même si elle était (encore jeune)! »

« Bon retour jean Philippe! Content de te revoir et surtout bravo de normaliser un retour progressif dans un poste « under the limelight » comme celui ci, ça normalise tout ça pour ceux sur le plancher des vaches! »

« Bon retour Jean-Philippe!! La journée (soirée) c’est ce qui te va le mieux de tous tes projets: ta répartie, ton humour, ta personnalité y sont parfaitement utilisés. Je suis bien contente que tu aies choisi d’y rester, il y manquait un gros morceau sans toi. »

Rappelons que Jean-Philippe Wauthier a récemment mis son magnifique condo en vente. Tous les détails ici.