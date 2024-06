Jean-Philippe Dion se remémore ses débuts comme chroniqueur avec Gino Chouinard

Parmi les artistes qui ont tenu à témoigner leur affection pour Gino Chouinard, en ce dernier jour de mandat, on retrouve l'animateur et producteur Jean-Philippe Dion, qui a fait ses débuts aux côtés de l'animateur de Salut Bonjour, comme chroniqueur.

Ainsi, sur ses réseaux sociaux, il se remémore aujourd'hui comment son complice a été d'un grand soutien pour lui alors qu'il apprenait les rouages du métier.

Il écrit : « En 2010, je suis devenu chroniqueur culturel à Salut Bonjour. J'avais jamais vraiment fait de télé en direct, le premier matin Gino Chouinard a mis délicatement sa main sur la mienne pour m'indiquer discrètement que je ne regardais pas à la bonne place. Fallait que je suive le petit voyant rouge. Il a été patient et rassurant. Il m'impressionnait par sa capacité à parler de longues minutes, en direct, sans jamais bafouiller, sans jamais perdre son idée. Gino, c'est un formidable chef d'équipe et un animateur aimé du public et de l'industrie.

Bravo pour ce parcours exceptionnel à Salut, Bonjour ! Tu auras laissé ta marque à jamais. »

Voyez sa publication ci-dessous, accompagnée d'une magnifique photo souvenir.

Rappelons que ce vendredi, le témoignage très personnel de Géraldine Lamarche à Gino Chouinard n'a pas manqué de nous faire verser des larmes.

Où Gino Chouinard se voit-il après Salut Bonjour? Il répondait à notre question ici : « C'est clair que j'ai envie de me coucher quand mon corps en a besoin et me réveiller quand mon corps est prêt. »

Ce n'est donc qu'un au revoir!

Rappelons que, cette semaine, Jean-Philippe Dion a fait une rare sortie publique avec son conjoint. Voyez la photo ici.