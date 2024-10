Isabelle Huot fait une importante mise au point sur son ex-conjoint violent

Cette semaine, Géraldine Lamarche a pris la parole sur les réseaux sociaux, pour dénoncer la violence conjugale dont elle a été victime pendant de nombreuses années. Les détails ici. Une grande vague d'amour a ensuite déferlé, en soutien à la présentatrice météo de Salut Bonjour.

Si la majorité des internautes ont souligné le courage et la force de Géraldine, la nutritionniste Isabelle Huot, quant à elle, a ajouté son grain de sel à la discussion en montrant son soutien et en clarifiant une situation de violence conjugale qui la suivait depuis l'été 2021 :

« Cela me touche beaucoup j’ai vécu la même chose mon agresseur est décédé cette semaine … je me sens libérée car j’ai eu peur de lui jusqu’à la fin … »

À l'époque, l'auteure avait ajouté à sa voix au mouvement en prenant la parole publiquement et dénonçant le fait que, pendant 4 ans, son ex-conjoint lui avait fait subir de la violence physique et psychologique. Elle avait même confié : « Peut-être qu’un jour je pourrai le dénoncer sans craindre pour ma vie, mais ce n’est pas le cas pour l’instant ».

Il semble donc que le futur sera plus serein pour Isabelle, qui pourra désormais reprendre son souffle et vivre un quotidien encore plus épanoui aux côtés de son conjoint actuel.

Nous ne pouvons que saluer le courage, la résilience et la force dont font preuve ces femmes qui dénoncent publiquement des situations qui n'ont aucune raison d'être, espérant éveiller les consciences et ainsi permettre à d'autres d'éviter de se retrouver dans de pareilles situations.

Sur une autre note, Isabelle Huot sera l'ambassadrice du prestigieux concours Prix Femmes d’affaires du Québec, qui vise à récompenser les leaders dans le domaine entrepreneurial d'ici. L'évènement aura lieu le 14 novembre prochain, au Palais des congrès de Montréal. Femme d'affaires à succès, notamment avec sa gamme de produits prêts-à-manger, Isabelle est la personne toute désignée pour animer cette soirée spéciale, elle qui a même lancé plus tôt cette année une nouvelle entreprise de soins cosmétiques naturels. Nous l'avons testé et voici ce qu'on en pense.