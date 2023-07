Guy A. Lepage adresse un message touchant aux Cowboys fringants

Bien des artistes, comme Stéphanie Boulay, ont parlé des Cowboys fringants sur leurs réseaux sociaux à la suite de leur spectacle de lundi dernier, sur les Plaines d'Abraham.

Guy A. Lepage a, lui aussi, embarqué dans la danse en partageant un message touchant sur le groupe.

« [...] j’ai toujours admiré le groupe comme entité. Les membres gèrent leur business avec aplomb, se tiennent loin du cirque médiatique et leur immense popularité leur a permis de se consacrer entièrement à leur art ou à leurs activités personnelles. Et en plus, ils sont très sympathiques, ce qui ne gâche rien.

Nous les avons invités plusieurs fois à TLMEP, ils ont toujours refusé, c’est leur droit, et à chaque fois, le vieux RBO en moi se disait en souriant :

- Ils font bien. Y ont pas besoin de ça!

Je fais moi-même partie d’un groupe, je connais la symbiose qui en émane et je sais reconnaître un VRAI groupe par le partage, la générosité et la solidarité. Les Cowboys sont un vrai groupe.

Je n’ai pas vu le show au FEQ. Mais j’ai vu les clips qui ont circulé. Tout comme des milliers d’autres, j’ai pleuré en voyant le chanteur, affaibli par sa maladie, s’assoir afin de poursuivre le spectacle. Encore une fois, j’ai vu la solidarité et la générosité dans les yeux de ses partenaires de scène et je l’ai vu aussi dans la réaction du public qui clamait son affection par ses encouragements.

À Karl que je ne connais pas, tu as toute ma compassion, aux Cowboys que je connais, vous avez tout mon respect.

Un pour tous et tous pour un. »

