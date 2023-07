Stéphanie Boulay émet une réflexion pertinente sur les Cowboys fringants, au lendemain d'un concert historique

Lundi soir, nous avons eu droit à un spectacle historique des Cowboys fringants, sur les Plaines d'Abraham.

Le chanteur Karl Tremblay, impacté par un cancer de la prostate, n'avait pas l'énergie d'antan, mais il a su rallier la foule avec autant de charisme et d'amour qu'avant.

Les 90 000 personnes rassemblées sur les Plaines lui ont envoyé une impressionnante vague d'amour. Impossible de ressortir de cette soirée les yeux secs. Nous étions déconfits, et pourtant remplis. Lisez notre résumé et voyez nos photos ici.

Au lendemain de ce concert unique, la chanteuse Stéphanie Boulay, qui partage régulièrement ses réflexions (pertinentes) sur le web, a tenu à faire part de sa pensée quant à la musique des Cowboys fringants et son impact.

Elle indique qu'elle regrette que « l'intelligentsia » de l'industrie de la musique n'ait pas donné assez de crédit aux chansons du groupe. « Je trouve que les Cowboys créent des ponts entre les classes sociales, entre les cultures aussi, en passant par les chemins du coeur de l'humilité. Il y a peu d'artistes au Québec qui ont réussi à marquer autant de monde sur d'aussi vastes territoires, sur une aussi longue période de temps aussi, sans jamais s'essouffler ou se répéter. »

Elle ajoute dans une deuxième story : « On peut changer le monde en bouleversant les codes, en polissant tout jusqu'au moindre tone, on peut changer le monde en inventant des styles et des progressions d'accords jamais vus, mais on peut aussi changer le monde en chantant l'amour véritable sur quatre accords. »

Lisez son texte complet ci-dessous.