Grande annonce pour l'acteur Jeff Boudreault

Jeff Boudreault, qu'on a pu voir dans de nombreuses séries ces dernières années, dont District 31, Hôtel, STAT et Marco Lachance, a annoncé une grande nouvelle sur ses réseaux sociaux lundi.

« Un homme heureux de vous annoncer qu’après plus de un an de réflexion, j’ai décidé de me présenter officiellement à l’investiture dans Brome-Missisquoi comme candidat pour le Bloc Québécois! Une région qui m’a adopté il y a bientôt 10 ans et que j’adore! Tellement hâte de travailler avec vous mes amis. »

Son message enthousiaste était accompagné d'une photo où on pouvait l'apercevoir derrière le lutrin de son parti. Voyez sa publication au bas de l'article.

Plusieurs personnalités québécoises ont félicité l'acteur, dont Gino Chouinard, qui écrivait ceci : « Cachotier ! Je te souhaite du succès Jeff! 🙌 ».

Les internautes ont aussi été nombreux à souhaiter bonne chance au comédien dans cette nouvelle aventure.

Notons que nous pourrons voir Jeff ce printemps dans la nouvelle saison de Sortez-moi d'ici.