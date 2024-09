Gino Chouinard dévoile son nouveau projet après Salut Bonjour

Après des années à animer l'émission matinale préférée des Québécois, Gino Chouinard a tiré sa révérence, en juin dernier. Depuis, le populaire animateur s'est fait plutôt discret sur la nature de ses prochaines intentions de carrière...

Du moins, jusqu'à ce matin, où il a révélé un tout nouveau projet fort prometteur, soit la parution prochaine d'un livre! Découvrez d'ailleurs la sobre couverture ci-dessous. Intitulé « 3800 matins », l'ouvrage rédigé en collaboration avec Nicolas Forget se veut le récit des confidences de Gino sur ses années à Salut Bonjour. Au fil des pages du bouquin, le lauréat de plusieurs prix pour son travail devant les caméras propose ainsi un regard intime sur cette partie de sa vie.

À mi-parcours entre la biographie et l'anecdote, le livre permettra aux lecteurs de découvrir les dessous de la populaire émission et d'éveiller des tonnes de souvenirs marquants vécus tout au long des 21 saisons de Gino à l'antenne. Question de titiller le lectorat, le synopsis dévoile les prémices du projet en ces termes :

« Éveiller le Québec pendant 21 ans (presque chaque jour) aura été pour moi une aventure télévisuelle extraordinaire, aussi enrichissante qu'éreintante! Derrière chaque moment de bonheur, chaque difficulté (oui, il y en a eu !) se cache une anecdote ou une histoire.

Vous tenez donc entre vos mains mes confidences sur mes années Salut Bonjour: une collection de souvenirs et de secrets que je n'avais jamais racontés. Ce livre m'a permis également de prendre un pas de recul et de réfléchir à ce parcours nourri de rencontres passionnantes, d'amitiés sincères, de moments de grandes tensions, de questionnements, de doutes et d'instants magiques avec vous, le public. Me replonger dans ce magnifique et long voyage m'a fait comprendre tout l'impact que cette émission a eu sur nous. Sur vous et sur moi.

Bonne lecture! »

Il est possible de précommander le livre en consultant le site des Éditions de l'Homme, juste ici!

En outre, on peut dire qu'il s'agit d'une semaine particulièrement occupée pour Gino, lui dont l'identité a été révélée hier soir à Chanteurs masqués, créant la surprise générale sur le plateau et dans nos salons. Les détails dans cet article.

Le livre 3800 matins sera disponible le 2 octobre prochain dans les librairies en en ligne, au coût de 29,95$.