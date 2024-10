Geneviève Schmidt victime d'un incident aux États-Unis

Ce qui reste aux États-Unis, reste aux États-Unis? Pas vraiment, puisque Geneviève Schmidt, qui était de passage à Lake George, dans l'État de New York, a partagé à ses abonnés via une story Instagram qu'elle avait été victime d'un petit incident, ce mercredi.

En effet, c'est dans sa voiture que la comédienne a révélé qu'elle avait été arrêtée par la police et qu'elle s'apprêtait à recevoir une contravention. Dans la photo relayée, que vous pouvez voir ci-dessous, on y voit effectivement au loin les gyrophares d'une voiture de police. Avec la mention « Schmidt happen . Conduisez prudemment... », on comprend que la fin de son séjour en territoire américain risque de lui laisser un goût amer en bouche!