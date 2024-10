L'équipe du film Nos belles-soeurs réalise le souhait d'une dame en fin de vie

La boîte Cinémaginaire a récemment réalisé le souhait d'une patiente en phase terminale d'un cancer, hébergée à la Maison de Catherine de Longpré à Saint-Georges.

En effet, Doris avait exprimé un souhait bien particulier avant de recevoir l'aide médicale à mourir : voir le film québécois Nos Belles-Sœurs.

Le film n'étant pas encore offert en version numérique, l'équipe de Cinémaginaire a réagi promptement à la demande pour finalement fournir un lien de visionnement à Doris et sa famille.

Doris a ainsi pu vivre ce moment précieux accompagnée d'une douzaine de ses proches, avec des chips et du pop-corn.

Voyez la famille heureuse, captée en image le jour du visionnement, ci-dessous.

Les proches de Doris, tout comme Denise Robert, productrice du film, ont été profondément touchés par cette demande, qui symbolisait l'amour de cette dame pour le cinéma québécois.

Le lendemain du visionnement, Doris a fermé les yeux, doucement, entourée des siens.

On peut croire que toute l'équipe des Belles-soeurs lui a permis de quitter ce monde avec le coeur heureux et de belles images en tête. Nous les félicitons pour ce geste d'une formidable générosité et bienveillance.

Notons que le film, qui a cumulé jusqu'à maintenant 3 491 934 $ au box-office québécois, selon la firme Cinéac, est encore présenté dans quelques salles au Québec.