Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Geneviève Schmidt s'ajoute à la distribution de cette série que vous aimez

Loin du look d'Isabelle Granger...

Image de l'article Geneviève Schmidt s'ajoute à la distribution de cette série que vous aimez
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

L'actrice Geneviève Schmidt, qui incarne la chirurgienne générale Isabelle Granger dans STAT, tourne actuellement dans la deuxième saison de la série Mr Big.

Notons que la première saison est présentement diffusée sur les ondes de TVA. Voyez ici quand sera présenté le dernier épisode cet automne ici.

On ne sait pas quel personnage elle interprètera, mais le réalisateur Alexis Durand-Brault a partagé quelques images du plateau de tournage et on peut dire qu'elle arbore tout un look devant la caméra.

Voyez les photos au bas de l'article.

Comme la série STAT est passée du format quotidien à hebdomadaire récemment, les comédiens ont tous la chance de participer à plus de projets cette année. Ainsi, Geneviève a eu plusieurs opportunités, dont Les Crues. Elle a donc pu partager l'écran avec sa grande amie Marie-Lyne Joncas.

Précisons que, outre Geneviève Schmidt, on retrouvera aussi au générique de la prochaine saison de Mr Big, Noah Parker, Sophie Desmarais et Bruno Marcil.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.1 - 35756b50