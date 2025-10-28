Geneviève Schmidt s'ajoute à la distribution de cette série que vous aimez

L'actrice Geneviève Schmidt, qui incarne la chirurgienne générale Isabelle Granger dans STAT, tourne actuellement dans la deuxième saison de la série Mr Big.

Notons que la première saison est présentement diffusée sur les ondes de TVA. Voyez ici quand sera présenté le dernier épisode cet automne ici.

On ne sait pas quel personnage elle interprètera, mais le réalisateur Alexis Durand-Brault a partagé quelques images du plateau de tournage et on peut dire qu'elle arbore tout un look devant la caméra.

Voyez les photos au bas de l'article.

Comme la série STAT est passée du format quotidien à hebdomadaire récemment, les comédiens ont tous la chance de participer à plus de projets cette année. Ainsi, Geneviève a eu plusieurs opportunités, dont Les Crues. Elle a donc pu partager l'écran avec sa grande amie Marie-Lyne Joncas.

Précisons que, outre Geneviève Schmidt, on retrouvera aussi au générique de la prochaine saison de Mr Big, Noah Parker, Sophie Desmarais et Bruno Marcil.