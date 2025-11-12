Deux bloopers complètement délirants en coulisses de Quel talent!

Nous avons eu la chance d'assister à la finale de Quel talent! lundi soir et d'interviewer les juges après la victoire éclatante de Jerry Tremblay.

Voyez notre entrevue étrange avec le grand gagnant, qui nous dit ce qu'il fera avec son 100 000 $.

Après une longue journée remplie d'émotions au Monument National, on peut dire que Marie-Mai et Rachid étaient particulièrement fragiles.

D'abord, la frénésie était si forte sur scène que le niveau sonore ne nous permettait pas de nous entendre, ce qui a compliqué la communication, comme vous pourrez le voir dans la vidéo au bas de l'article.

Puis, Marie-Mai utilise un mot qui fait complètement décrocher son complice Rachid. Voyez le résultat hilarant dans la vidéo en entête.

Difficile de dire que les juges n'ont pas une véritable complicité!

À noter que les quatre juges espèrent un retour de Quel talent! l'an prochain, mais que rien n'a été confirmé en ce sens pour le moment.

