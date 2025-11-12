Vidéo : Les juges de Quel talent! s'expriment sur la victoire de Jerry Tremblay

Lundi soir, Jerry Tremblay a remporté la deuxième saison de Quel talent!

Immédiatement après sa victoire, nous avons demandé aux juges leurs impressions face au triomphe de l'humoriste circassien.

« Entre la demi-finale et la finale, il est allé chercher 350 millions de vues sur les réseaux sociaux. Au Québec, je n'ai jamais vu ça », indique Rachid Badouri.

Effectivement, on ne peut pas dire que ce n'est pas impressionnant!

Voyez la réaction des quatre juges dans la vidéo en entête.

Une émission sur les coulisses de cette finale électrisante sera diffusée ce mercredi soir à 19 h 30 sur les ondes de Noovo.

Jerry nous disait ici ce qu'il comptait faire avec son 100 000 $.