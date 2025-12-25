Accueil
Des voeux de Noël absolument adorables de Marthe Laverdière

Les grands-parents gâteaux avec leur descendance.

Fêter avec Marthe
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Comme bien des vedettes québécoises, Marthe Laverdière a envoyé des souhaits de Noël via ses réseaux sociaux, le 24 décembre.

L'horticultrice était accompagnée de ses huit petits-enfants et de son conjoint Sylvain, qu'elle appelle affectueusement Minou.

On peut notamment y reconnaître les trois fillettes qui ont participé à l'émission Fêter avec Marthe il y a quelques semaines, ainsi que Jeanne, sa petite-fille atteinte du syndrome de Rett, pour qui elle a créé la Fondation Marthe Laverdière.

Voyez la vidéo au bas de l'article.

Les petits-enfants portent des chandails du Lait sur lesquels on peut lire : « Mini gâté » et « Pas pire gâté ». Rappelons que Marthe et Minou ont joué le rôle de grands-parents gâteaux du Québec dans une publicité sur le web. Apprenez-en plus ici.

Marthe travaille présentement sur un deuxième one-man-show. Cet été, on a pu la voir tester certains numéros au Festival Juste pour rire à Québec. Voyez un extrait ici.

Informations complémentaires

