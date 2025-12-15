La famille de Lait recrute deux grands-parents gâteaux bien connus pour leur nouvelle campagne publicitaire

Depuis des années, la Famille du lait propose pendant le temps des fêtes de mignonnes publicités dans lesquelles on retrouve les enfants du lait.

Cette année, pour faire changement, ceux-ci ont décidé de mettre plutôt en lumière les grands-parents gâteaux, qui côtoient ces charmants petits-enfants. Pas facile d'être un grand-parent gâteau quand les parents sont toujours là à surveiller leurs moindres mouvements.

Vous avez vu passer quelques-unes de ces publicités à la télévision depuis quelques semaines et encore une fois, le charme opère.

Sur le web, la Famille du lait est allée recruter deux grands-parents gâteau bien connus, pour une vidéo publicitaire.

En effet, l'unique Marthe Laverdière s'est prêtée au jeu avec son conjoint Sylvain, alias Minou.

On le retrouve tous les deux à l'étable, alors qu'ils s'adressent à la caméra pour indiquer qu'ils ne reculeront devant rien pour faire plaisir à leurs petits-enfants. Les parents n'ont qu'à bien se tenir!

Voyez-les dans la vidéo en cliquant ici.

D'ailleurs, nous avons pu voir les petites-filles de Marthe Laverdière et Minou récemment à la télé, et nous avons craqué.