Les petites filles de Marthe Laverdière font une apparition remarquée à la télé

Elles sont adorables!

Sucré salé
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Lundi soir était diffusé à TVA la première partie de deux de Fêter avec Marthe, dérivée de l'émission estivale de Marthe Laverdière, Planter avec Marthe.

Lors de cette émission festive et délinquante, Marthe recevait Guy Jodoin, Philippe Laprise et Nathalie Simard dans un chalet enneigé. Entrecoupée d'anecdotes coquines du temps des fêtes de l'horticultrice, elle invitait ses trois lutins à participer à des activités, dont le remplissage de cocottes de pins avec des graines pour nourrir les oiseaux.

À quelques reprises au fil de l'émission, on a pu voir trois petites filles coquines qui, par exemple, s'enfuyaient après avoir cru voir un ours polaire ou dormaient paisiblement après une longue journée à jouer dehors.

Voyez des images au bas de l'article.

Ces trois adorables petites frimousses sont les vraies petites filles de Marthe Laverdière. On peut certainement s'imaginer qu'Anaève, Léonie et Lily ont eu beaucoup de plaisir à participer à ce projet télé de leur mémé.

À noter que Marthe est la grand-maman de 8 petits enfants.

Minou (Sylvain Talbot), le conjoint de Marthe, était aussi très présent dans l'émission. Comme à son habitude, il n'était pas très loquace, mais ses expressions faciles en disaient long.

Une autre émission du même type sera présentée ce mardi. Marthe recevra alors Ève Côté, Guylaine Tremblay et la légende Marjo. Soyez au rendez-vous, mardi 9 décembre à 19 h 30, sur les ondes de TVA.

