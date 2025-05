Des problèmes de santé pour Julie Snyder

Cette semaine, la populaire animatrice Julie Snyder a révélé sur ses réseaux sociaux qu'elle avait dû modifier ses habitudes alimentaires « pour des raisons de santé ».

Dans une publication sur Facebook, la productrice a effectivement expliqué qu'elle devait pratiquer le jeûne intermittent et thérapeutique, évoquant au passage la sensation de bien-être que cela lui procure. Évidemment, de telles méthodes sont plutôt controversées, ce que n'a pas manqué de souligner la principale intéressée. C'est pourquoi, dans sa quête visant à approfondir ses connaissances de la méthode controversée, celle-ci promeut un documentaire accessible dans la section payante d'ICI Tou.tv, et qui dresse un portrait de la situation.

Dans un commentaire, un internaute signale cependant que le jeûne est d'abord et avant tout utilisé dans un objectif de perte de poids, ce à quoi Julie déclare que « pour ma part ça m'aide à garder mon foie en santé, à avoir l'esprit clair, c'est un exercice d'introspection ». Elle poursuit : « oui on perd du poids mais ce n'est pas ça qui me motive ».

Voyez la publication complète ci-dessous.

Enfin, Julie ne manque pas de préciser que toute démarche entreprise en ce sens doit être supervisée par un médecin. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement!

D'ailleurs, Julie Snyder est peut-être moins présente dans nos écrans ces derniers temps, mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle a délaissé la télé. Au contraire, son rôle de productrice est plus que jamais mis de l'avant, alors que sa boîte de production est notamment derrière Survivor Québec et Occupation Double, deux émissions phares de Noovo. La téléréalité amoureuse a d'ailleurs une destination de prestige pour sa prochaine saison; à découvrir dans cet article.

En outre, mentionnons que la 2e saison du jeu télévisé de Julie, Chaque seconde compte, qui a été intégralement enregistrée l'an dernier (les détails ici), n'est toujours pas prévue à l'horaire de Noovo. Plus de détails seront assurément révélés prochainement par la chaîne.