Depuis Si on s'aimait, Maxence Garneau a-t-il trouvé l'amour? Il répond

Rencontré lors de la fête de lancement d'OD Chypre, Maxence Garneau nous a parlé de sa situation conjugale.

Depuis sa participation à Si on s'aimait Célébrités, le jeune homme n'a pas trouvé l'amour.

« C'est certain que Si on s'aimait Célébrités a changé beaucoup de choses dans ma vie, sauf une : je suis toujours célibataire », nous confiait-il.

Il se raconte dans la vidéo ci-dessous.

Maxence est, depuis peu, chroniqueur à Salut Bonjour. Il nous parlait d'ailleurs de sa première chronique et de la réaction du public ici.

Notons qu'on pourra aussi le voir cet automne sur les ondes de Télé-Québec alors qu'il sera collaborateur à l'émission Au-delà du sexe, animée par Jonathan Roberge et Rose-Aimée Automne T. Morin.

Maxence, qui a étudié en télévision, a bien l'intention de faire sa place au petit écran.