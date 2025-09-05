Vidéo : Maxence Garneau revient sur sa première chronique à Salut Bonjour

Le pétillant Maxence Garneau fait partie des nouveaux collaborateurs de Salut Bonjour cette année.

Il a d'ailleurs proposé sa première chronique cette semaine. Il avait comme objectif de démystifier la pratique de plus en plus courante d'utiliser l'intelligence artificielle comme psychologue. Malgré un stress évident, il a livré un message pertinent à sa façon invariablement colorée.

Rencontré lors du party de visionnement d'OD Chypre, l'influenceur nous a parlé de son expérience à l'émission matinale de TVA.

« Quand je suis arrivé en studio, j'ai sauté dans les bras d'Ève-Marie. On était contents de se rencontrer. C'était une première rencontre », nous dit-il.

C'était ma première chronique à la télé, en direct. J'étais bien stressé. Finalement, je me sentais tellement à l'aise, à ma place. J'ai eu du fun.

« La réaction du public, je n'en revenais pas. Les gens me disaient qu'ils étaient contents de me revoir à la télé. Ils me disaient que j'avais bien fait ça, qu'ils étaient fiers de moi. J'ai vraiment eu du bon feed-back. »

Voyez-le dans la vidéo ci-dessous.

Maxence souhaite apparaître de plus en plus sur nos écrans. « La télé, c'est un média que j'aime, c'est un média que je connais bien. J'ai travaillé comme recherchiste derrière les caméras pendant plusieurs années. J'ai étudié, j'ai fait un bacc. en télévision. C'est certain que mon aspiration, c'est de cheminer devant les caméras, de faire ma place dans ce milieu-là. Cette opportunité-là de Salut Bonjour, c'est comme une graine qui me permet de germer dans ce milieu-là, de commencer à faire de la chronique », nous confie-t-il.

On veut toujours plus de son enthousiasme contagieux à la télé!