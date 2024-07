Bande-annonce : Découvrez un Gildor Roy métamorphosé dans son nouveau projet

Dès le 4 octobre prochain, vous pourrez retrouver les comédiens Gildor Roy et Vincent-Guillaume Otis, qui se retrouvent après District 31, pour un tout nouveau projet. Vous verrez qu'ils sont tous deux métamorphosés!

Il s'agit du film La petite et le vieux, dont les premières images ont été dévoilées aujourd'hui.

Dans ce long métrage, nous replongeons dans les années 80.

Le synopsis va comme suit : Elle se nomme Hélène, mais se fait appeler Jo parce qu’elle veut être comme Joséphine La Petite Mousquetaire, son héroïne de dessins animés préférés. Jo n’a que dix ans, trois sœurs, un père très occupé à être malheureux et une mère compréhensive, mais stricte. Elle vit dans un quartier populaire peuplé de gens souvent colorés dont le plus attachant est son nouveau voisin, Monsieur Roger, un vieil homme bourru qui cache un cœur tendre. Avec son âme romantique et un imaginaire avide de grands drames, Jo aimerait aussi réaliser de grands exploits. Un jour, elle se donne la mission de sauver son père du travail et du malheur.

Il s'agit de l'adaptation d'un roman de Marie-Renée Lavoie, publié aux Éditions XYZ.

Pour l'occasion, le réalisateur Patrice Sauvé est derrière la caméra tandis que Sébastien Girard a écrit le scénario adapté du roman.

La jeune Juliette Bharucha tient son premier rôle à l'écran en interprétant Jo. Marilyn Castonguay s'ajoute aussi à la distribution.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

Le film La Petite et le Vieux sera présenté au prestigieux Festival du film de Locarno, en Suisse, le 16 août prochain, dans la section Locarno Kids Screening. Puis, le long métrage sera offert en salles partout au Québec à compter du 4 octobre 2024.

Nous avions, plus tôt cette année, visité le plateau de tournage à Québec. Voyez notre reportage ici.