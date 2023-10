Vidéo : Gildor Roy et Vincent-Guillaume Otis se retrouvent dans le cadre de ce projet

Voyez une vidéo de notre visite sur le plateau ici, et des photos du tournage plus bas dans la page.

Gildor indique de son côté : « Vincent-Guillaume, je l’aime profondément. C’est un acteur formidable, c’est le fun jouer avec lui. Tantôt on va tourner ensemble, c’est ma dernière scène et je finis avec lui. Je suis content, je sais qu’on va avoir du plaisir. »

Vincent-Guillaume: « Quand j’ai eu fini de tourner avec Gildor, j’avais juste hâte de retravailler avec lui. Dans mes rêves les plus fous ce n’était pas aussi tôt et ce n’était surtout pas dans un projet comme celui-là où on peut prendre plus le temps. On tournait beaucoup de scènes dans une journée [avec District 31 , NDLR] et là on se retrouve à n’en tourner que quelques-unes. Gildor, c’est sûr que c’est une idole, c’est quelqu’un de qui j’ai beaucoup appris, c’est un mentor, mais c’est surtout un partenaire de jeu extraordinaire. »

La bonne humeur était au rendez-vous mardi dernier lorsque nous sommes allés sur le plateau de tournage du film La Petite et Vieux à Québec afin de rencontrer ses deux têtes d’affiche, Gildor Roy et Vincent-Guillaume Otis . Réunis pour la première fois à l’écran depuis la fin de la série District 31 , les deux acteurs se sont dits très heureux de se retrouver.

Bien qu'on retrouvera ce fameux duo, le contexte sera bien différent puisque les personnages sont complètement à l'opposé de ceux de Patrick Bissonnette et du commandant Chiasson. Vincent-Guillaume interprétera le rôle du père d'Hélène (interprétée par Juliette Bharucha), jeune héroïne du film, dépressif de ne pas avoir poursuivi son rêve de devenir romancier. Gildor, lui, celui du « vieux », l'alcoolique du voisinage qui deviendra l'ami d'Hélène, la « petite ».

L'acteur est d'ailleurs bien content de pouvoir interpréter un personnage plus relâché autant physiquement que dans la personnalité, après plusieurs années en veston-cravate et rasé de près : « Ça fait du bien! Mais là, ça fait quatre mois et demi que je ne me suis pas rasé et ça commence à m’énerver un peu. Je ne me souviens pas c’est quand la dernière fois que j’ai eu les cheveux aussi longs. Le problème est que ma femme est barbière, donc tous les jours elle me regarde et me dit : "sérieux?!" Ces temps-ci, je peux lui dire qu’on achève, c'est justement ma dernière journée aujourd'hui. Mais pour vrai, ça fait du bien. C’est le rêve de tout acteur de pouvoir jouer un éventail de rôles, donc je suis très chanceux de pouvoir le faire. »

Nous avons également demandé à Vincent-Guillaume des nouvelles de son projet à venir, la série Les armes, dont le tournage devrait débuter au printemps prochain : « On a quelques scénarios d’écrits. Le réalisateur est choisi, mais je ne peux pas en parler pour l’instant. Ça avance tranquillement, au niveau de la distribution on commence à approcher des gens. Je termine ici la semaine prochaine et après j’embarque dans mon processus de préparation. »

Ce processus sera laborieux puisque la série centrera son action dans une base militaire, ce qui implique des changements physiques et psychologiques pour l'acteur : « C’est un long processus de préparation parce que je vais jouer un militaire des forces armées, quelqu’un de médaillé qui a été sur le terrain. Là, je vais commencer mon travail d’intrusion, de journaliste, je vais aller sur des bases militaires. La série va être beaucoup là-dessus, le microcosme des bases militaires. Comment se passe la vie là-bas? Qu’est-ce qu’une vie de militaire? On est habitués de les voir à la guerre ou faire de l’aide humanitaire, mais c’est en quelque sorte une société à côté de la nôtre qu'on connaît mal. »

La sortie en salles de La Petite et le Vieux est prévue pour 2024.