Dave Morissette célèbre ses 30 ans de mariage avec sa femme

En ce mardi 12 août, Dave Morissette fête ses 30 ans de mariage avec sa douce Nancy.

« Je ne sais toujours pas comment elle fait pour m’endurer. 😅

Merci d’être dans ma vie. Je t’aime. ❤️ », indique-t-il en partageant des photos de son amoureuse et lui au fil des ans.

Parmi ces images, on retrouve un rare portrait de famille. Dave, Nancy et leurs deux enfants, Jérémy et Zack sont réunis lors d'un voyage.

Plusieurs personnalités félicitent le couple pour cette grande étape de leur relation. Gino Chouinard écrit : « Bravo! 👏👏👏 », Rosalie Vaillancourt dit : « La plus hottt », alors que Saskia Thuot commente : « Vous êtes beaux! Félicitations 🥰 Ma Nancy est une force de la nature 😉 ».

