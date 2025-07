Dave Morissette et son fils vivent une expérience transformatrice

Depuis une semaine, Dave Morissette et son fils Zack sont en Europe sur le chemin de Compostelle, en Espagne. Ils accompagnent un groupe de 15 personnes lors de ce pèlerinage.

« Toute une expérience que je vis avec mon big Zack…

[...] Mon big Zack m’impressionne tellement. C’est rendu un homme, tsé! Il est capable d’en prendre sur ses épaules… et en plus, c’est lui notre traducteur pour l’espagnol! 😅

Je vais travailler fort pour pouvoir continuer à combiner travail et voyage avec mon fils, parce que, sincèrement, c’est l’une des plus belles expériences de ma vie », indique-t-il dans une publication.

Rappelons que Dave et son fils ont fait une émission de voyage ensemble, Prochaine Destination, diffusée sur Évasion.

Voyez une photo père-fils ainsi que des images de leur voyage transformateur ci-dessous.

Notons que le Dave, Zack et leurs complices ont débuté leur expédition dans la ville de Lèon et celle-ci s'achèvera 14000 kilomètres plus tard à Saint-Jacques-de-Compostelle.

On leur souhaite beaucoup d'amasser une tonne de souvenirs à mettre dans leur baluchon!