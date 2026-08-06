Christine Beaulieu révèle avoir fréquenté ces deux acteurs connus

Mercredi à Sucré salé, Mélanie Maynard a soumis Christine Beaulieu à un questionnaire bien original.

Son invitée devait répondre : « J'y vais ou je n'y vais pas » à des mises en situations loufoques.

L'un des énoncés allait comme suit : « Tu peux empêcher la construction de tout nouveau barrage au Québec pour toujours, mais en échange tu dois passer le reste de ta vie à te déplacer en tandem avec ton ex ».

Voyant son hésitation flagrante, l'animatrice a demandé à la comédienne, qui fréquente Roy Dupuis depuis maintenant plusieurs années, si elle avait des ex-conjoints connus.

Celle-ci a alors révélé qu'elle avait fréquenté les acteurs Patrice Dubois [photos ici], qu'on a vu dans de nombreuses séries télé mais qui s'est fait plus discret sur nos écrans depuis quelques années, et François Bernier [photos ici], qui a récemment joué dans Indéfendable.

« Je ne le sais pas pour vrai. Ça n'a pas de bon sens comme question », a finalement lancé l'actrice, beaucoup trop investie dans la mise en situation.

« C'est tellement hypothétique et niaiseux, ça me fait rire que tu passes tant de temps [à réfléchir à la réponse] », poursuit l'animatrice, complètement hilare.

« J'essaie vraiment de me projeter dans une vie où je suis en tandem avec François Bernier. Voyons, donc! », enchaîne Christine, en riant aux larmes.

Ce sont pour ces moments de pure folie qu'on aime Sucré salé, et que dire de Mélanie Maynard qui mène avec brio autant les entrevues sérieuses que les moments cocasses.

Sucré salé est diffusé du lundi au vendredi à 18 h 30 sur les ondes de TVA. Voyez quand sera diffusé le dernier épisode de la saison ici.