Voici quand Sucré Salé prendra fin cette saison

Cet été, Mélanie Maynard était de retour aux commandes du magazine estival par excellence, Sucré Salé. Pour la 25e édition du rendez-vous chouchou des Québécois, la production réservait de nombreuses surprises aux téléspectateurs, qui nous a servie une saison unique et toujours aussi pertinente, remplie de moments absolument mémorables.

Or, comme toute bonne chose a une fin, la fin de l'été sonnera bientôt le glas pour l'émission. Selon la nouvelle grille de programmation automnale de TVA, on comprend que la saison actuelle se terminerait le vendredi 4 septembre prochain. D'ailleurs, comme les années précédentes, Sucré Salé devrait changer de case-horaire pour sa dernière semaine en ondes. En effet, c'est le 31 août prochain que débutera la nouvelle (et 16e édition) du Tricheur, à compter de 18 h 30.

Les épisode 76 à 80 de Sucré Salé prendraient ainsi place à 19 h, du 31 août jusqu'au 4 septembre. La semaine suivante, Mélanie tirera sa révérence pour laisser place aux nouvelles saisons d'Indéfendable et de Ça finit bien la semaine, respectivement diffusées à 19 h. Il nous faudra donc profiter des épisodes restants pour faire le plein de vitamines télévisuelles!

En outre, la semaine prochaine, nous aurons le bonheur de découvrir de nouveaux entretiens signés Mélanie Maynard et ses collaborateurs. Dès lundi, Mélanie réservera une surprise à Sophie Desmarais, en pleine journée du tournage. Chloée Deblois retrouvera son amie Brigitte Lafleur le temps de casser la croûte. De son côté, Pascale de Blois se rendra au festival Juste pour Rire pour voir Emily Bégin avant son spectacle.

Le lendemain, Dumas effectuera pour la première fois une rencontre avec Mélanie, pour une séance de thérapie. Ensuite, Geneviève Alarie dévoilera son nouveau projet, tandis que Bryan Audet dévoilera l'humain derrière le politicien Paul St-Pierre Plamondon. Mercredi, ce sera au tour de Christine Beaulieu d'être l'invitée de Mélanie Maynard, alors que France D'Amour jouera un morceau dans le studio mobile d'Éléonore Lagacé. Charles Milliard sera également de la partie.

L'avant-dernier épisode de la semaine sera dédié au passage du comédien Jean-Simon Leduc, qui dévoilera ses talents de chasseur-cueilleur. De leur côté, Varda Étienne et Bryan visionneront des archives en compagnie de Marc Hervieux. Enfin, ce vendredi, Mélanie donne rendez-vous à Guylaine Guay dans un camping pour discuter de ses différents projets. La politicienne Ruba Ghazal se dévoilera comme jamais, et Louise Deschâtelets verra sa carrière revisitée.

Sucré Salé est diffusé du lundi au vendredi à 18 h 30 sur les ondes de TVA.