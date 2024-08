Christian Bégin parle ouvertement de sa conjointe pour une rare fois

Rencontré lors du lancement de Télé-Québec, Christian Bégin, propriétaire de l'épicerie de village Le jardin du bedeau à Kamouraska, nous a ouvertement parlé de sa conjointe, la comédienne Marie-Ève Perron [photos ici], ce qu'il fait très rarement.

« J'ai passé l'été à Kamouraska pour prendre soin de mon épicerie qui en avait bien besoin », nous raconte-t-il. « J'ai joué à l'épicier tout l'été avec ma blonde qui m'a aidé et qui a été extraordinaire dans l'aventure. Je la salue parce que, sans elle, ça n'aurait pas été possible. »

Elle s'est retrouvée en arrière du comptoir à l'épicerie et elle s'est trouvé des talents d'épicière et de gestionnaire qui m'ont sidéré.

« Elle a été vraiment merveilleuse », conclut-il.

Ces dernières semaines, la rumeur court que Christian Bégin serait marié à Marie-Ève Perron depuis quelque temps déjà. Même si l'animateur de Y'a du monde à messe portait un jonc à son annulaire gauche, il n'a pas voulu confirmer la nouvelle. « Tirez vos propres conclusions », nous a-t-il dit, moqueur.

Précisons que Christian Bégin et Marie-Ève Perron sont très discrets par rapport à leur relation pour une raison bien précise. « On ne va pas cacher le fait qu'on est ensemble, c'est un secret de polichinelle, mais on préfère garder le plus d'espace intime possible. Il y a beaucoup de nos vies qui est public déjà... », nous confiait-il.

Vous pourrez voir Christian Bégin ce vendredi 23 août dans le dernier épisode de la saison de Y'a du monde à messe. Voyez les invités ici. L'émission reviendra d'ailleurs pour une autre saison l'an prochain.

Il sera aussi de retour à la barre de Curieux Bégin ainsi que de La grande messe pour la saison 2024-2025.