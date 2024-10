Christian Bégin a dû engager des gardes du corps à la suite de menaces

Lundi, à Je viens vers toi, Christian Bégin a raconté avoir été victime de la haine sur le web.

« Il y a eu un site sur Facebook qui s'appelait "Haïsson Christian Bégin" », indique-t-il.

Là-dessus, il y avait des gens qui disaient : "Viens pas à Québec, mon ostie, je vais te passer sur le corps avec mon 4x4".

« C'était très, très, très violent. À un moment donné, on a dû engager, pour vrai, des gardes du corps, parce que j'avais des menaces qui venaient de partout, puis qui avaient dit : "On sait où ton fils reste, on sait où est ton agent". Ça a duré trois mois », raconte-t-il.

« Il y avait des gardiens, des bodyguards, à Kamouraska, man », explique-t-il.

Marc Labrèche, qui a toujours le mot pour rire, a alors lancé : « Les seuls bodyguards qui ont foulé le sol de Kamouraska probablement. »

L'animateur de Curieux Bégin s'est aussi fait taquiner par l'animateur en raison de ses vêtements. En effet, Christian portait une salopette avec une bretelle détachée (voyez son look dans la publication au bas de l'article), ce qui a amené Marc à déclarer : « Tu sais qu'il y a des habilleuses ici qui peuvent terminer le travail ».

« Les rappeurs, ils portent ça comme ça », a-t-il dit pour sa défense, ce à quoi le chakra Jonathan Roberge a répliqué : « Tu n'es pas un rappeur Christian ».

Je viens vers toi est diffusé les lundis et mardis à 21 h sur Noovo.