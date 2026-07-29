Chloée Deblois répond à un internaute qui critique sévèrement son travail à Sucré salé

Cette semaine, Chloée Deblois s'entretenait avec l'acteur Éric Robidoux, autour d'une frite, à Sucré salé.

La production a dévoilé un extrait de son entrevue et un internaute l'a sévèrement critiquée dans les commentaires sous la publication.

« Je ne suis pas capable avec ELLE avec sa petite voix de monitrice où de gardianne d'enfant, qui se prend pour un autre, et pourtant, elle na pas inventé un médicament pour sauver le monde revient sur terre jeune fille, tu peu descendre vite, fait attention », écrivait-il, ne se doutant certainement pas qu'elle allait lui répondre.

La chroniqueuse a choisi la façon la plus diplomate de rétorquer à ces insultes.

« C'est bien noté, merci, je vais aller donner mon nom comme monitrice et essayer d'inventer quelques médicaments ».

Voyez l'échange au bas de l'article.

Après sa réponse, son détracteur a même ajouté : « oui quart tu as une voie nasal qui tombe sur les nerfsssss ». Chloée n'a pas mis davantage d'huile sur le feu. Une sage décision.

Ce n'est pas la seule vedette à répondre aux commentaires malveillants qu'elle reçoit. Récemment, Simon Boulerice a répliqué de façon frontale à un internaute et Rosalie Vaillancourt s'est indignée contre l'hostilité d'un certain Ramon. Apprenez-en plus ici.