Simon Boulerice répond de façon frontale à un internaute qui critique son look

Simon Boulerice est l'une des figures les plus sympathiques du showbiz québécois. Mais, même la personne la plus joviale et bienveillante peut être irritée par les commentaires irrespectueux des internautes.

Ce week-end, l'auteur a répondu par la bouche de ses canons à une personne qui critiquait son look à la télévision.

« Bonjour Simon,

J'aime tout ce que tu fais. Mais je dois te dire quelque chose. Ce serait bien que tu jetes ton vieux tshirt de marin qu'on te voit porter trop souvent.

Tu as l'air d'un gamin pauvre et pas très propre. Assumes ton âge de grâce.

Continue ton beau travail de création », lui a écrit l'individu.

Il a simplement partagé deux photos sur lesquelles il arbore les t-shirts décrits, en brandissant un doigt d'honneur. « Mais Serge, tu parles de celui-ci ? Ou de celui-là ? Juste pour être sûr. »

Voyez sa publication au bas de l'article.

Ses abonnés ont adoré sa réponse franche et sans détour.

« Du bonbon! J'adore ta réplique »

« Aaahh les complimardes, toujours une belle approche 😂 »

« C'est une réplique majeure... 😁 »

« 🤣 meilleure réponse ever ! »

« Simon, ta réponse est savoureuse! J'adore!! 👌 »

« Achète plus de chandails rayés, genre un de chaque couleur, comme ça tu peux en porter plus souvent. 😂 »

On doit dire que nous aussi, on adore découvrir le petit côté épicé de Simon!