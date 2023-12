Le chroniqueur sportif de Salut Bonjour, Charles-Antoine Sinotte, a annoncé une excellente nouvelle via ses réseaux sociaux le jour de Noël.

En effet, il a demandé sa conjointe, Sophie Boyer, en mariage.

« I said YES 💍✨🎄 », a-t-elle écrit en partageant des photos de sa bague.

Sophie Boyer est une passionnée du plein air et une ancienne athlète de haut niveau en ski de fond. Elle est propriétaire de la compagnie Audvik depuis 2012. « Voulant combiner ses deux passions pour les affaires et le sport, elle remarque un manque sur le marché en ce qui concerne les manteaux durables et polyvalents offrant le meilleur en matière de qualité pour ceux cherchant à explorer les plaisirs de l’hiver », peut-on lire sur le site officiel de son entreprise, que vous pouvez consulter ici.

Les futurs mariés ont reçu énormément de félicitations suite à leur grande annonce. Gino Chouinard et Stéphanie Villeneuve de Salut Bonjour ont été parmi les premiers à réagir.

D'autres personnalités telles que Genevieve Hebert-Dumont, Saskia Thuot, Martin Juneau, Alex Despatie et Benoît Gagnon ont aussi offert leurs bons souhaits au couple.

En plus de le voir en semaine à Salut Bonjour, Charles-Antoine Sinotte décrit des matchs de football universitaire québécois sur les ondes de TVA Sports.

