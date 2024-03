Big Brother Célébrités : Marie-Mai a des airs de la Femme chat pour la finale

Marie-Mai a eu des looks spectaculaires tout au long de cette quatrième saison de Big Brother Célébrités. Qu'ils plaisent ou non aux téléspectateurs, ils ont toujours beaucoup fait réagir.

On pouvait bien s'attendre à ce que l'animatrice nous réserve la tenue la plus extravagante et audacieuse de son arsenal pour la finale. Et elle ne déçoit pas!

Dans un bodysuit scintillant, des bottes très hautes et des gants noirs, Marie-Mai a un petit quelque chose de la Femme chat.

Voyez des images au bas de l'article.

À noter que c'est le styliste Patrick Vimbor qui est derrière le choix des looks renversants de Marie-Mai à la barre de Big Brother Célébrités. Son ami David Damours s'occupe de ses cheveux, qui sont aussi toujours incroyables!

À noter que la finale de saison de Big Brother Célébrités sera d'une durée de 90 minutes. Ne manquez pas cette conclusion, le dimanche 31 mars à 18 h 30.

Immédiatement après l'émission, vous pourrez voir la grande première de la deuxième saison de Survivor Québec. Nous avons eu la chance de voir cet épisode, voici ce que nous pouvons vous en dire.