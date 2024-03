Un évènement inattendu chamboule la première de Survivor Québec

Le premier épisode de la deuxième saison de Survivor Québec sera diffusé ce dimanche 31 mars.

Encore une fois, vous pouvez vous attendre à beaucoup d'actions et d'émotions.

En plus de l'arrivée au camp pour les deux tribus, vous assisterez à deux épreuves, une de récompense et une d'immunité.

L'évènement le plus marquant de ce premier épisode est sans aucun doute la prise en charge d'une joueuse par l'équipe médicale pour des ennuis de santé.

Sans vous révéler de qui il s'agit et pourquoi elle se retrouve dans cette fâcheuse situation, disons qu'on parle d'une première nuit sur l'île très mouvementée pour elle et sa tribu.

Vous saurez avant la fin de l'émission dimanche ce qu’il adviendra d'elle pour le reste de l'aventure.

Rappelons que la productrice Julie Snyder nous racontait aussi récemment que nous assisterons à un empoisonnement cette année à Survivor Québec. Plus de détails ici. On peut dire que le bon docteur Cameron et son équipe n'ont pas manqué de travail cette année!

L'émission se conclura par un Conseil de tribu assez tendu.

À noter que, cette année, les joueuses et les joueurs ne perdent pas de temps avant de se lancer dans les alliances, les stratégies ou à la recherche des immunités cachées dans les broussailles. Ils ont longtemps visualisé leur participation à l'émission et n'ont pas l'intention de jouer à moitié.

Les candidat.e.s qui se démarquent le plus lors de cette grande première? Olivier (mentions spéciale à son grand chapeau), Caroline et Charly.

Le premier épisode de Survivor Québec sera d'une durée de 90 minutes. Il sera diffusé ce dimanche 31 mars à 20 h, juste après la finale de Big Brother Célébrités.