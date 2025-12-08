Arnaud propose des noms pour son prochain restaurant et la toile s'emballe

Arnaud l'a répété à maintes reprises au fil de son aventure OD Chypre : il est propriétaire d'un restaurant à Beloeil (celui-ci) et s'apprête à en ouvrir un deuxième.
Il nous confiait d'ailleurs récemment qu'il avait amené Lauriane sur le chantier. Le nouveau restaurant sera adjacent au premier.
On se rappellera que son restaurant existant a tristement reçu des commentaires diffamatoires en raison du jeu stratégique de son propriétaire à OD. Voyez la réaction du'Arnaud à sa sortie de l'aventure ici.
Sur ses réseaux sociaux ce week-end, le gagnant de la plus récente édition d'Occupation Double a partagé une vidéo dans laquelle il a créé, grâce à l'intelligence artificielle, des devantures d'établissements avec des propositions de noms pour son futur bistrot.
Il s'est inspiré de son expérience à OD et le résultat est hilarant. Voici donc ses idées :
- Les Salades de Deymien
- Là où Johanie attend Antho
- Tiens ton coton ouaté
- Je suis revenu pour Cindy
- Je t'aime exclus
- Je lui donne même pas l'heure
- Oh Purée - La purée de Deymien
- J'suis même pas venue
- J'assume ce que j'ai dit pas ce que t'as compris
- Je suis pas vocabulaire
- On a cook
- T'es mou mou mou
- Le nonobstant
Et notre préférée :
- Le Goûteur
Voyez sa publication ci-dessous.
