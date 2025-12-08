Arnaud propose des noms pour son prochain restaurant et la toile s'emballe

Arnaud l'a répété à maintes reprises au fil de son aventure OD Chypre : il est propriétaire d'un restaurant à Beloeil (celui-ci) et s'apprête à en ouvrir un deuxième.

Il nous confiait d'ailleurs récemment qu'il avait amené Lauriane sur le chantier. Le nouveau restaurant sera adjacent au premier.

On se rappellera que son restaurant existant a tristement reçu des commentaires diffamatoires en raison du jeu stratégique de son propriétaire à OD. Voyez la réaction du'Arnaud à sa sortie de l'aventure ici.

Sur ses réseaux sociaux ce week-end, le gagnant de la plus récente édition d'Occupation Double a partagé une vidéo dans laquelle il a créé, grâce à l'intelligence artificielle, des devantures d'établissements avec des propositions de noms pour son futur bistrot.

Il s'est inspiré de son expérience à OD et le résultat est hilarant. Voici donc ses idées :

Les Salades de Deymien

Là où Johanie attend Antho

Tiens ton coton ouaté

Je suis revenu pour Cindy

Je t'aime exclus

Je lui donne même pas l'heure

Oh Purée - La purée de Deymien

J'suis même pas venue

J'assume ce que j'ai dit pas ce que t'as compris

Je suis pas vocabulaire

On a cook

T'es mou mou mou

Le nonobstant

Et notre préférée :

Le Goûteur

Voyez sa publication ci-dessous.

