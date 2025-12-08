Accueil
Arnaud propose des noms pour son prochain restaurant et la toile s'emballe

Il s'inspire de son aventure à Occupation Double.

OD Chypre
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Arnaud l'a répété à maintes reprises au fil de son aventure OD Chypre : il est propriétaire d'un restaurant à Beloeil (celui-ci) et s'apprête à en ouvrir un deuxième.

Il nous confiait d'ailleurs récemment qu'il avait amené Lauriane sur le chantier. Le nouveau restaurant sera adjacent au premier.

On se rappellera que son restaurant existant a tristement reçu des commentaires diffamatoires en raison du jeu stratégique de son propriétaire à OD. Voyez la réaction du'Arnaud à sa sortie de l'aventure ici.

Sur ses réseaux sociaux ce week-end, le gagnant de la plus récente édition d'Occupation Double a partagé une vidéo dans laquelle il a créé, grâce à l'intelligence artificielle, des devantures d'établissements avec des propositions de noms pour son futur bistrot.

Il s'est inspiré de son expérience à OD et le résultat est hilarant. Voici donc ses idées :

  • Les Salades de Deymien 
  • Là où Johanie attend Antho
  • Tiens ton coton ouaté
  • Je suis revenu pour Cindy
  • Je t'aime exclus
  • Je lui donne même pas l'heure
  • Oh Purée - La purée de Deymien 
  • J'suis même pas venue
  • J'assume ce que j'ai dit pas ce que t'as compris
  • Je suis pas vocabulaire
  • On a cook
  • T'es mou mou mou 
  • Le nonobstant

Et notre préférée : 

  • Le Goûteur

Voyez sa publication ci-dessous.

Arnaud et Lauriane ont récemment posé lors d'un évènement tapis rouge. Voyez-les ici.

