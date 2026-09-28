À 94 ans, Dominique Michel apparaît rayonnante sur une nouvelle photo

La semaine dernière, l'humoriste Cathy Gauthier a partagé une photo d'elle en compagnie de son amie, Dominique Michel, pour souligner son anniversaire.

Sur ses réseaux sociaux, elle écrivait ceci : « Aujourd’hui c’est l’anniversaire de cette femme remarquable! Une pionnière pour toutes les femmes humoristes. Elle est ma douce amie, ma mère spirituelle qui me parle franchement et une mentor extraordinaire. Je suis tellement chanceuse de l’avoir dans ma vie. Bon 94e anniversaire ma Dominique chérie. Je t’aime. ❤️❤️❤️❤️❤️ ».

On doit dire que la grande dame a l'air en pleine forme!

Voyez la photo au bas de l'article.

Précisons que Dodo fait rarement des apparitions publiques désormais, mais, l'an dernier, elle a assisté à la première du spectacle de son grand ami et collègue. Voyez nos photos ici.

À noter que la distribution de la série Catherine, dont Dominique Michel faisait partie, se retrouvera sur le plateau des Enfants de la télé ce mercredi. La comédienne de 94 ans ne semble pas figurer parmi les invités, mais on peut certainement s'attendre à un message vidéo de sa part ou, à tout le moins, un montage des scènes marquantes qui la mettaient en scène.