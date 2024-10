Vidéo : Guy Jodoin se costume pour surprendre Rosalie Vaillancourt sur scène

Comme on le sait, Rosalie Vaillancourt et Guy Jodoin partageront l'écran en 2025, à l'animation de la compétition Sortez-moi d'ici. On peut s'attendre à un duo dynamique, qui ne manquera pas de nous faire rire.

Nous en avons eu un avant-goût ce week-end, alors que Guy Jodoin s'est costumé pour surprendre Rosalie Vaillancourt sur scène, au Théâtre du Vieux-Terrebonne.

Vêtu d'un léotard doré, Guy est venu remettre un billet d'or à l'humoriste, pour souligner 50 000 billets vendus pour son spectacle MILF.

Voyez ce moment dans la vidéo ci-dessous.

50 000 personnes qui se déplacent pour rire de moi, ça me touche vraiment beaucoup ! - Rosalie Vaillancourt

Avec MILF, Rosalie Vaillancourt propose son spectacle le plus personnel à ce jour. Tentant d’être sur scène comme elle est dans la vie, elle relate le quotidien atypique d’une heureuse neurodivergente aux multiples défis. Elle s’y confie de façon décomplexée sur sa dyslexie, sa jalousie envers sa sœur, son couple, sa vie sexuelle, ses chicanes avec son notaire lors de la rédaction de son testament, et même sur son amour pour son restaurant préféré… IKEA.

Parions que ce duo sera formidable à Sortez-moi d'ici! Ce sera à voir en 2025.

La tournée MILF se poursuit partout au Québec. Les détails et les billets sont ici.